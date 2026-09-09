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Ветеринар Жуков назвал питомцев с эндокринными патологиями самыми сложными пациентами

Ветеринар Жуков назвал питомцев с эндокринными патологиями самыми сложными пациентами

Ветеринары ежедневно спасают жизни животных, сталкиваясь с самыми разными диагнозами. Руководитель ветеринарно-диагностической клиники «Друг» Оксана Некрасова поделилась с «ТСН24» наблюдениями о психологической стороне работы.

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