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Царьград

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Главный документ дня: Путин внёс кандидатуру Мишустина в День Победы

Главный документ дня: Путин внёс кандидатуру Мишустина в День Победы

Опубликован главный документ дня - указ о представлении Мишустина на пост премьер-министра.В Сети уже тиражируется фотография исторического указа: о представлении Владимиром Путиным Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

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