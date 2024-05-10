Главный документ дня: Путин внёс кандидатуру Мишустина в День Победы

Опубликован главный документ дня - указ о представлении Мишустина на пост премьер-министра.В Сети уже тиражируется фотография исторического указа: о представлении Владимиром Путиным Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
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