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Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 109 боеприпасов

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 109 боеприпасов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за сутки выпустили по территории республики 109 боеприпасов.

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