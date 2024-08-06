Путевка в гражданскую жизнь для участников СВО

Им окажут всестороннюю поддержку Депутат МГД Андрей Медведев поддержал инициативу российских вузов по формированию образовательных программ и льгот для участников специальной военной операции и их близких «Ребята, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, рано или поздно вернутся домой.