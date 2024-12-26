Решение не снижать мобилизационный возраст может быть оправдано, только если целью Украины станут переговоры и территориальные уступки.
Призывной возраст украинцев снизят во время битвы за Киев
Комментарии
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Daddy Bo
Искренне надеюсь, что это правительство Украины не доведёт её до "битвы за Киев", а лопнет раньше со своими агрессивными великодержавными планами местячковых людоедов вместе.
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17 час.
Misha Glusch
Это что за фраза, чмутик? ты сам то понял смысл?: Решение не снижать мобилизационный возраст может быть оправдано, только если целью Украины станут переговоры и территориальные уступки
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14 час.
Daddy Bo
Не поняли? Это он имел в виду, что новые солдаты больше так остро не будут нужны, потому как всё пойдёт к замирению. Логично, кажется.
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13 час.
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