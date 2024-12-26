Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Призывной возраст украинцев снизят во время битвы за Киев

Призывной возраст украинцев снизят во время битвы за Киев

Решение не снижать мобилизационный возраст может быть оправдано, только если целью Украины станут переговоры и территориальные уступки.

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Комментарии
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Daddy Bo
Искренне надеюсь, что это правительство Украины не доведёт её до &quot;битвы за Киев&quot;, а лопнет раньше со своими агрессивными великодержавными планами местячковых людоедов вместе.
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17 час.
Misha Glusch
Это что за фраза, чмутик? ты сам то понял смысл?: Решение не снижать мобилизационный возраст может быть оправдано, только если целью Украины станут переговоры и территориальные уступки
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14 час.
Daddy Bo
Не поняли? Это он имел в виду, что новые солдаты больше так остро не будут нужны, потому как всё пойдёт к замирению. Логично, кажется.
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13 час.

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