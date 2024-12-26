Призывной возраст украинцев снизят во время битвы за Киев

Daddy Bo Искренне надеюсь, что это правительство Украины не доведёт её до "битвы за Киев", а лопнет раньше со своими агрессивными великодержавными планами местячковых людоедов вместе.

Misha Glusch Это что за фраза, чмутик? ты сам то понял смысл?: Решение не снижать мобилизационный возраст может быть оправдано, только если целью Украины станут переговоры и территориальные уступки