Доцент Ефимова: самозапрет на кредиты оставляет лазейки для злоумышленников

Также отказ от займов может перекрыть доступ к рассрочке на маркетплейсах Самозапрет на кредиты оставляет лазейки для мошенников, при этом создает некоторые неудобства для тех, кто воспользовался данной мерой, сообщила агентству «Прайм» доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Ольга Ефимова.
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