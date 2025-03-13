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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис назвал «недальновидными» заявления о преимуществе «Макларена»: «Вы увидитесь, какой быстрой будет «Феррари» в Австралии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о предполагаемом преимуществе своей команды над всеми соперниками на старте сезона-2025, а также рассказал об угрозе со стороны «Феррари» на Гран-при Австралии.

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