Мишустин утвердил проведение заседаний прокуроров в Казани в 2026

В Казани 30 сентября и 1 октября пройдут заседания прокуроров стран СНГ и ШОС. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение.
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