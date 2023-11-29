Bradley и Leopard — последние козыри Авдеевского коксохима

Американская бронетехника горит не только на «линии Суровикина», но и на Донецком направлении Константин Ольшанский Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Потери украинской бронетехники стремительно растут с приближением холодов.
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