Нарколог перечислил признаки алкогольной зависимости

Многие люди не замечают, что имеют такую проблему, пояснил врач-нарколог Василий Шуров.Как считает Шуров, для людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, спиртное становится единственным источником дофамина, известного как "гормон счастья", именно поэтому они часто страдают от алкогольной зависимости.