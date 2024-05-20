Нарколог перечислил признаки алкогольной зависимости

Многие люди не замечают, что имеют такую проблему, пояснил врач-нарколог Василий Шуров.Как считает Шуров, для людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, спиртное становится единственным источником дофамина, известного как "гормон счастья", именно поэтому они часто страдают от алкогольной зависимости.
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