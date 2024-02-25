Продюсер Пригожин: Арбениной нужно отстаивать свои права при отмене концертов

Продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что решение отменить концерты рок-группы “Ночные снайперы” со скандальной Дианой Арбениной было принято на местном уровне, поэтому артистке стоит защищать свои права, сообщает «Говорит Москва».
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