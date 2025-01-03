Вызывающий пневмонию за один день грипп распространяется в России

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В России резко растет количество заболевших ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре, стремительно распространяется грипп, который способен всего за сутки вызывать тяжелую пневмонию и другие осложнения вплоть до летального исхода.