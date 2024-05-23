Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    РАЗГОВОР ИНОСТРАНЦЕВ ПОДСЛУШАЛА. А ЗАЧЕМ Я БУДУ УЧИТЬ РЕБЕНКА РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ШКОЛА УЧИТЕЛЬ ВОТ ПУСТЬ И...Не знает русский ...
  • Светлана Ефименко
    ВСЕ РЕСПУБЛИКИ ВСЕГДА ЖИЛИ ЗА СЧЕТ РОССИИ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ХРУЩЕВА ВОТ ОНИ ПРИВЫКЛИ К ПОДАЧКАМ И СЕЙЧАС ВСЕ ДАЙ ДА ДАЙ....Абхазия продолжае...
  • Руслан Техажев
    Жаль человека. От известности поехали мозги. Надо лечить. Лучшее лекарство-забвение и отсутствие денег.Верх беспринципно...

Когда дедушка Зю говорит «повысить налоги на богатых» — он имеет в виду ограбить весь средний класс

Когда дедушка Зю говорит «повысить налоги на богатых» — он имеет в виду ограбить весь средний класс

О налогах на богатых Как известно, глава Минфина Силуанов на днях заверял лохторат дедушки Зю, что всенепременно повысят налоги для богатых, и в выигрыше от таких налоговых изменений должны оказаться семьи с детьми и прочие малоимущие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Бабичук
Дибил конкретный
Ответить
12 час.
Сергей Алексеев
Доход облагать налогом не годовой, а ежемесячный и нет проблем.
Ответить
11 час.
ВА
Владимир Амосов
Раскулачивание - это в крови коммунистов. Только сами не прочь нажиться на трудовом народе.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх