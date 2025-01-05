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Крупные потери ВСУ: более 340 человек и 4 танка в Курской области

Крупные потери ВСУ: более 340 человек и 4 танка в Курской области

5 января Вооружённые силы Украины предприняли неудачную контратаку на курском направлении. В результате действий российских войск в районе хутора Бердин украинские силы потеряли до 340 человек и четыре танка, сообщило Министерство обороны России.

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