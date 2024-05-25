Эффективные финансовые инструменты на территории Республики Беларусь

В целях стимулирования экономики и повышения финансовой доступности для населения и бизнеса в Республике Беларусь действует ряд эффективных финансовых инструментов, предоставляемых государственными и частными финансовыми организациями.
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