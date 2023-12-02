«Ланцеты» ВДВ поразили живую силу и плавсредства ВСУ на правом берегу Днепра

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники вооруженных формирований украинских националистов барражирующими боеприпасами «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области: https://tvzvezda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии