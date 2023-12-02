Страна и люди
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Страна и люди

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«Ланцеты» ВДВ поразили живую силу и плавсредства ВСУ на правом берегу Днепра

«Ланцеты» ВДВ поразили живую силу и плавсредства ВСУ на правом берегу Днепра

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники вооруженных формирований украинских националистов барражирующими боеприпасами «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области:  https://tvzvezda.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Априори.
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11 час.
sss
когда читаешь , то ощущение бесконечности мужского населения у киева....
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9 час.

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