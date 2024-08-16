В Барнауле строительство мегаразвязки ведут в круглосуточном режиме

Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года В Барнауле работы по строительству новой трехуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов ведутся в две смены – дневную и ночную, сообщает Минтранс Алтайского края.