Жан-Пьер ушла от ответа на вопрос о дебатах Байдена с Трампом

Официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер ушла от ответа на заданный ей вопрос о дебатах американского лидера Джо Байдена с бывшим главой государства Дональдом Трампом.
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