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Эстонии мало въезжающих: решается судьбы находящихся в стране российских машин

Эстонии мало въезжающих: решается судьбы находящихся в стране российских машин

Пока большинство стран Евросоюза решает, как им поступать в соответствии с санкциями EC относительно ввозимых в страны товаров, в том числе автомобилей, Эстонию волнует другой вопрос: что делать с уже находящимся на территории страны транспортом.

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