Автопарк МВД по Кабардино-Балкарской Республике обновился новыми современными автомобилями

В расположении Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике состоялась передача в эксплуатацию 27 единиц нового служебного автотранспорта сотрудникам подразделений МВД по Кабардино-Балкарской Республике и территориальных органов МВД России на районном уровне.