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Риелтор Фёдор Пешков Москва

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Купить квартиру у набережной в Москве — это про статус, ликвидность и рост цены.

Недвижимость у воды в Москве — один из самых ограниченных и ценных сегментов рынка. Москва-река, каналы и благоустроенные набережные формируют особую категорию локаций, которые всегда востребованы — вне зависимости от экономической ситуации.

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