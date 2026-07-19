Купить квартиру у набережной в Москве — это про статус, ликвидность и рост цены.

Недвижимость у воды в Москве — один из самых ограниченных и ценных сегментов рынка. Москва-река, каналы и благоустроенные набережные формируют особую категорию локаций, которые всегда востребованы — вне зависимости от экономической ситуации.
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