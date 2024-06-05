Суп харчо, гуляш и шоколадная «бомба». Чем кормят на передовой в зоне СВО

Сказать честно, но с таким количеством «разносолов», которые увидел в меню бойцов добровольческого батальона БАРС-3, не приходилось сталкиваться и в гражданской жизни, как говорят военные, «на большой земле».
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