Синоптики ошарашили прогнозом на начало осени: нас ждет аномальный сентябрь Юлия ЧелкановаС началом сентября, когда многие ожидают теплые дни и яркую осеннюю палитру, метеорологи представляют неожиданные прогнозы, которые могут изменить привычное восприятие этого времени года.