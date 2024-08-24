Синоптики ошарашили прогнозом на начало осени: нас ждет аномальный сентябрь Юлия ЧелкановаС началом сентября, когда многие ожидают теплые дни и яркую осеннюю палитру, метеорологи представляют неожиданные прогнозы, которые могут изменить привычное восприятие этого времени года.
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