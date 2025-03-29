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Царьград

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Сийярто: Российско-американские переговоры дают надежду на прочный мир

Сийярто: Российско-американские переговоры дают надежду на прочный мир

Министр Венгрии Петер Сийярто после переговоров с Юрием Ушаковым сообщил о взаимном уважении и конструктивной атмосфере диалога между Россией и США, вселяющей надежду на прочный мир в контексте конфликта на Украине.

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