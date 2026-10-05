Дождливо и ветрено: погода в Алматы 5 октября

По данным Казгидромета, 5 октября в Алматы ожидается облачная погода с дождем. Днем температура воздуха составит +12…+14 °C, передает inAlmaty.
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