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Без званий и пышного быта: как исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов живет на скромную пенсию в 75 лет

Без званий и пышного быта: как исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов живет на скромную пенсию в 75 лет

Сегодня у Михаила Муромова нет званий «Народного» или «Заслуженного» артиста, а его официальная пенсия составляет всего 15 тысяч рублей.

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