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Несекретные материалы

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В ФРГ собираются уничтожить захваченный танкер и груз российской нефти

В ФРГ собираются уничтожить захваченный танкер и груз российской нефти

От бессилия и злобы из-за утраты Германией и ЕС в целом своей силы и влияния, правительства Старого Света иногда идут на необдуманные отчаянные шаги по конфронтации с Россией.

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