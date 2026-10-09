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Газета.ру

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Фигуристка Трусова рассказала, что отпразднует победу на Челленджере чипсами

Фигуристка Трусова рассказала, что отпразднует победу на Челленджере чипсами

Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая мемориал Дениса Тена, заявила, что отпразднует свою победу пачкой чипсов.

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