В России создана целостная, реагирующая на вызовы времени и новые возможности избирательная система, — Форманчук

20 декабря в рамках работы постоянно действующего регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации на территории Республики Крым (РОШ), состоялось заседание Экспертного совета при вышеуказанном штабе, под председательством руководителя РОШ – Александра Форманчука.