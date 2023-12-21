В России создана целостная, реагирующая на вызовы времени и новые возможности избирательная система, — Форманчук

20 декабря в рамках работы постоянно действующего регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации на территории Республики Крым (РОШ), состоялось заседание Экспертного совета при вышеуказанном штабе, под председательством руководителя РОШ – Александра Форманчука.
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