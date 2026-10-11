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ЕК в 2027 году планирует ужесточить правила выдачи виз россиянам – Politico

ЕК в 2027 году планирует ужесточить правила выдачи виз россиянам – Politico

Европейская комиссия из-за опасения по поводу угроз безопасности планирует в январе 2027 года ужесточить правила выдачи виз гражданам России.

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