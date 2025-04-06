Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковых установок ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковых установок ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении контртеррористической операции (КТО) на Западном берегу реки Иордан, а также ударила там по ракетной установке, из которой, как отмечается, были выпущены снаряды по израильской территории.

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