ЦАХАЛ заявила об уничтожении пусковых установок ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении контртеррористической операции (КТО) на Западном берегу реки Иордан, а также ударила там по ракетной установке, из которой, как отмечается, были выпущены снаряды по израильской территории.
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