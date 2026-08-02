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FiNE NEWS

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В Горловке при атаке БПЛА ВСУ повреждены несколько автомобилей

В Горловке, расположенной в Донецкой Народной Республике, в ходе недавней атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины, были повреждены несколько автотранспортных средств.

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