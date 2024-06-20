В «Зените» рассказали о будущем Бакаева

Зелимхан Бакаев летом вернется в «Зенит». Председатель правления совета директоров «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи, согласно которым Зелимхан Бакаев не вернется летом в клуб из аренды в «Аль-Вахде» и продолжит выступать в клубе из ОАЭ.