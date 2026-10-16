В Талице будут судить 44-летнюю женщину, которая позволяла своему 11-летнему сыну кататься на электросамокате с мотором мощностью 750 Вт, способным развивать скорость до 45 км/ч.
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