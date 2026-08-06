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Происшествия

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В Рязани полицейские пресекли 16 фактов фиктивной регистрации мигрантов в одной квартире

Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Советскому району города Рязани выявлены факты фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания.

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