БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Politico: Является ли всеобщий хаос российским замыслом?

Politico: Является ли всеобщий хаос российским замыслом?

Всего за сутки до начала событий вокруг Израиля издание опубликовало статью, в которой предположение о «злобных кознях» русских выдаётся едва ли не за доказанный факт:- Вот уже несколько месяцев военные аналитики пристально следят за линией фронта на Украине, поскольку защитники страны сражаются не на жизнь, а на смерть с российскими войсками за каждую пядь своей земли.

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