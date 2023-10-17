Politico: Является ли всеобщий хаос российским замыслом?

Всего за сутки до начала событий вокруг Израиля издание опубликовало статью, в которой предположение о «злобных кознях» русских выдаётся едва ли не за доказанный факт:- Вот уже несколько месяцев военные аналитики пристально следят за линией фронта на Украине, поскольку защитники страны сражаются не на жизнь, а на смерть с российскими войсками за каждую пядь своей земли.
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