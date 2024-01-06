Оригинальные рождественские поделки для детей и взрослых

Рождество Христово – это время чудес, семейного уюта и тепла. Подготовка к этому празднику включает в себя не только украшение дома, но и создание рождественских поделок, которые могут стать отличным способом провести время с семьей и подарить радость близким.
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