Рэперу VACIO (Николай Васильев), который заявился на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в военкомат.
«Я за Россию, за СВО»: рэперу VACIO вручили повестку в военкомат
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Есть такое правило: замахнулся - бей. Нельзя "замахиваться" только повесткой в военкомат, ущербный парень Коля должен реально отслужить в армии.
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7 час.
Вик Норд
В центр подготовки "молодого" бойца,и в бой,на передовую...,там ему носок натянут!
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6 час.
ВД
Вовладар Даров
Ну вот и носочек пригодится!
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4 час.
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