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«Я за Россию, за СВО»: рэперу VACIO вручили повестку в военкомат

«Я за Россию, за СВО»: рэперу VACIO вручили повестку в военкомат

Рэперу VACIO (Николай Васильев), который заявился на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в военкомат.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Есть такое правило: замахнулся - бей. Нельзя &quot;замахиваться&quot; только повесткой в военкомат, ущербный парень Коля должен реально отслужить в армии.
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7 час.
Вик Норд
В центр подготовки &quot;молодого&quot; бойца,и в бой,на передовую...,там ему носок натянут!
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6 час.
ВД
Вовладар Даров
Ну вот и носочек пригодится!
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4 час.

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