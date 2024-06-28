Импортозамещение на марше: «Новатэк», вопреки санкциям, неожиданно продолжил работу над проектом «Арктик СПГ – 2»

Несмотря на усиление санкционного давления со стороны Запада, российский добытчик сырья и экспортер сжиженного газа «Новатэк» готовится начать поставку оборудования и конструкций для второго этапа проекта «Арктик СПГ – 2» в конце июля.
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