Азаров: после Евромайдана Украине уготовили форсированную деиндустриализацию с переориентацией экономики на переводы от заробитчан

Экс-председатель правительства Украины Николай Азаров заявил, что любая промышленность для эффективной работы, и украинская не является исключением, нуждается в недорогих энергоносителях, производственных связях и рынках сбыта.
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