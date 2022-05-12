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Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по количеству МСП, получивших гарантии и поручительства

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по количеству МСП, получивших гарантии и поручительства

Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров с наибольшим количеством представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), получивших кредитные средства под гарантии и поручительства в первом квартале этого года, сообщает ТАСС.

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