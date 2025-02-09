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Царьград

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"Положили" четыре десятка русских. Едва вышли из окружения: Правда о бое, которым так гордятся ВСУ

"Положили" четыре десятка русских. Едва вышли из окружения: Правда о бое, которым так гордятся ВСУ

"Положили" четыре десятка русских. Едва вышли из окружения: Правда о бое, которым так гордятся ВСУ, многим не понравится на Украине.

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