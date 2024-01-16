Столтенберг заявил, что Россия активно наступает на Украине

БЕРН, 16 января, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал никогда не недооценивать Россию и признал, что российская армия ведет наступательные операции на многих направлениях в зоне СВО на Украине.
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