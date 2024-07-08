Из водоема в Краснинском районе достали тело утопленника

Это второй найденный за день труп в водоеме В воскресенье, 7 июля, представители пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили о том в Краснинском районе местные жители обнаружили и достали из воды труп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии