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«Он 10 из 10, но…»: новый тренд в Tiktok, который обличает отталкивающие качества мужчин

«Он 10 из 10, но…»: новый тренд в Tiktok, который обличает отталкивающие качества мужчин

У вас Android, вы ездите на «китайце» и ходите в геймерские клубы? Тогда вы не «10 из 10». В Tiktok завирусился новый тренд «Он десять из десяти, но…», суть которого состоит в том, что подруги садятся перед камерой и оценивают мужчин, исходя из из личностных и внешних качеств, привычек и материального достатка.

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