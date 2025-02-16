«Он 10 из 10, но…»: новый тренд в Tiktok, который обличает отталкивающие качества мужчин

У вас Android, вы ездите на «китайце» и ходите в геймерские клубы? Тогда вы не «10 из 10». В Tiktok завирусился новый тренд «Он десять из десяти, но…», суть которого состоит в том, что подруги садятся перед камерой и оценивают мужчин, исходя из из личностных и внешних качеств, привычек и материального достатка.