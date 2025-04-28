Американист: Украина является значимой финансовой нагрузкой на экономику США

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT отметил, что Соединённые Штаты обременены конфликтом на Украине и решили из него выйти.
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