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Американист: Украина является значимой финансовой нагрузкой на экономику США

Американист: Украина является значимой финансовой нагрузкой на экономику США

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT отметил, что Соединённые Штаты обременены конфликтом на Украине и решили из него выйти.

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