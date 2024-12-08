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    Европе мало тех черномазиков что уже есть в странах ЕС, ну еще добавится очередная порция сирийцев. Сейчас ведь там, ...Россия ещё отыгра...
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Водитель автобуса дал по газам: челябинский ребёнок упал при посадке

Водитель автобуса дал по газам: челябинский ребёнок упал при посадке

Нерадивого шофёра ловили сотрудники Госавтоинспекции. Как его накажут.В Миассе Челябинской области на проспекте Макеева водитель, управлявший автомобилем автобусом "Рута", при посадке допустил падение несовершеннолетнего пешехода.

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