Новость недели Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: ✳ Установить в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления лицом, находящимся на территории РФ в нарушение миграционного порядка.
Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: как вам?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
Желательно выяснить - кто и с какой целью решил давать гражданство России представителям совершенно иной культуры и иной этнической принадлежности и какова была истинная цель данного решения , нет ли в этом решении ущемление прав граждан проживающих на данной территории государства , работа - это совершенно отдельная часть данного решения , которая не должна быть связана с предоставлением гражданства , потому что в этом нет необходимости по сути ,работать можно и без всякого предоставления гражданства , но почему то предоставляют гражданство и в этом суть , кто и кому персонально насоветовал предоставлять гражданство мигрантам потому что решается судьба народа волевыми решениями определенных политиков и правильно ли это ???🤔
Ответить
8 час.
Александр Семенов
Подписываюсь под каждым словом статьи.
Ответить
8 час.
Евгений Рудаков
Александр Иванович предлагает единственно правильное решение вопросов о мигрантской политике российской власти . Единственно правильное! Александр Иванович - браво! И если власть... мало того что - ни бэ, ни мэ, ни кукареку, то уважаемые россияне, чтобы сохранить РОССИЮ - эту власть надо менять на ближайших выборах, без всяких революций. В руководство выбирать у нас есть кого. Слава России!. Победа будет за россиянами! Евг. Р-Р.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии