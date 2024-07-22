Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики: как вам?

Астон Мартин

Желательно выяснить - кто и с какой целью решил давать гражданство России представителям совершенно иной культуры и иной этнической принадлежности и какова была истинная цель данного решения , нет ли в этом решении ущемление прав граждан проживающих на данной территории государства , работа - это совершенно отдельная часть данного решения , которая не должна быть связана с предоставлением гражданства , потому что в этом нет необходимости по сути ,работать можно и без всякого предоставления гражданства , но почему то предоставляют гражданство и в этом суть , кто и кому персонально насоветовал предоставлять гражданство мигрантам потому что решается судьба народа волевыми решениями определенных политиков и правильно ли это ???🤔