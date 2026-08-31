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Можно ли пить воду из бутылки, которая пролежала в машине

Если бутылка сделана из полиэтилентерефталата (PET, маркировка «1» в треугольнике), после нескольких часов при 50–60 °C в воду выделяются микродозы сурьмы и ацетальдегида.

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