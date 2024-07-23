Veridise: В протоколах с нулевым разглашением в два раза чаще выявляются критические ошибки

Компания Veridise, специализирующаяся на безопасности блокчейнов, сообщила, что в процессе аудита протоколов с нулевым разглашением данных (ZK) критические уязвимости обнаруживаются в два раза чаще, чем в обычных протоколах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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